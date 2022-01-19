У троих членов «Могилевского правозащитного центра» прошли обыски

18 и 19 января у троих членов общественной организации «Могилевский правозащитный центр» прошли обыски, сообщает правозащитная волонтерская группа MAYDAY. По какому делу проходили обыски — неизвестно.

По информации MAYDAY, 18 января «сотрудники неизвестного силового ведомства в гражданском» провели обыск у члена правления МПЦ Александра Павловича, однако не стали ничего изымать. Утром 19 января прошел обыск дома у члена контрольно-согласительной комиссии, 82-летней Евгении Тюркиной — у нее изъяли системный блок компьютера. В этот же день обыск прошел у еще одного члена организации Василия Липского.

Как отмечают в MAYDAY, «Могилевский правозащитный центр» — единственная в Беларуси региональная организация правозащитников, зарегистрированная властями. При этом последние полтора года МПЦ «активно не функционировала».