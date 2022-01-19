Александр Ивулин, обвиняемый в грубом нарушении порядка, в суде подписал новый контракт с футбольным клубом «Крумкачы»

Перед прениями сторон в суде над журналистом и футболистом Александром Ивулиным обвиняемый подписал новый контракт с клубом «Крумкачы», рассказал «Медиазоне» слушатель из зала суда.
Судья Сергей Шатило зачитал письмо директора клуба от 18 января. Согласно документу, Ивулин работал в «Крумкачах» с 22 марта по 30 ноября 2021 года в должности спортсмена-инструктора по футболу. В начале этого года клуб предложил Ивулину заключить новый контракт на сезон 2022 года — обвиняемый через адвоката передал устное согласие, а в суде подписал договор.
«Трудовой договор от 19 января 2022 года заключен между ООО "НФК Крумкачы" в лице директора с Ивулиным Александром Николаевичем. Принимает наниматель Ивулина на должность "спортсмен-инструктор по футболу" в ООО "НФК Крумкачы" на 0,5 ставки, сроком с 19.01.2022 по 30.11.2022», — зачитал документ судья.
Спортивный журналист Александр Ивулин начал карьеру профессионального футболиста весной 2021 года, став нападающим «НФК Крумкачы». 3 июня 2021 года его задержали. Ивулин обвиняется в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342). По версии следствия, 23 августа и 27 сентября 2020 года он вместе с другими протестующими «блокировал и преграждал путь автомобилям» во время маршей оппозиции. Кроме того, обвинение считает, что журналист размещал на ютубе «видеозаписи побудительного характера, чтобы создать негативную оценку действующей власти».
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