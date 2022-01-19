Жителей Брестского района, помочившихся на милицейскую машину и повредивших ее, осудили на сроки от 1 до 3 лет колонии

Троих жителей Брестского района осудили на 3, 2 и 1 год колонии по обвинению в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и пособничестве в злостном хулиганстве (часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 339 УК) за мочеиспускание на милицейский автомобиль и повреждение его колес, пишет «Белта».

По версии обвинения, 10 октября 2021 года в агрогородке Томашовка 31-летний мужчина, выпивавший с двумя друзьями, забрался на капот служебного автомобиля Брестского РОВД и помочился на лобовое стекло. После этого он предложил повредить колеса машины, что и сделал с помощью ножа. В этом ему помогли его приятели 24 и 33 лет.

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что справить нужду на автомобиль обвиняемый решился на спор со ставкой в 50 рублей.