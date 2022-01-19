Против фармацевта из Слонима возбудили уголовное дело о присвоении денег от продажи лекарств по поддельным рецептам

Против фармацевта из Слонима возбудили уголовное дело о присвоении денег (статья 211 УК) от продажи лекарств по поддельным рецептам, сообщает МВД.

По информации ведомства, 35-летняя сотрудница аптеки попросила у подруги-врача 30 рецептурных бланков, объяснив это тем, что рецепты нужны ее больным родственникам.

По версии МВД, фармацевт продавала покупателям дорогие лекарства, но не проводила платежные операции через кассу. Слонимчанка заносила в пустые рецептурные бланки данные о проданных лекарствах и ложные сведения о покупателях, указывая, что они якобы имели право получать лекарства бесплатно, а вырученные деньги забирала себе, поясняется в пресс-релизе.

Пресс-служба МВД добавляет, что за три месяца фармацевт подделала 13 рецептов и получила более 400 рублей.