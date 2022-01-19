Два жителя агрогородка Поколюбичи стали фигурантами уголовного дела после прогулки с сорванными государственными флагами, сообщает «Наша Ніва».
По информации издания, местные жители сорвали государственные флаги с сельского исполкома и дома культуры. На видео «Нашай Нівы» поколюбчане идут по улице и размахивают флагами. Один из флагов нашли спрятанным среди ветвей туи, а второй вернули родители одного из задержанных, пишет издание.
Жителей Поколюбичей задержали сотрудники милиции. На них завели уголовное дело за надругательство за государственными символами (статья 370 УК).
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет