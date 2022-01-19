Два жителя агрогородка Поколюбичи стали фигурантами уголовного дела после прогулки с сорванными государственными флагами, сообщает «Наша Ніва».

По информации издания, местные жители сорвали государственные флаги с сельского исполкома и дома культуры. На видео «Нашай Нівы» поколюбчане идут по улице и размахивают флагами. Один из флагов нашли спрятанным среди ветвей туи, а второй вернули родители одного из задержанных, пишет издание.

Жителей Поколюбичей задержали сотрудники милиции. На них завели уголовное дело за надругательство за государственными символами (статья 370 УК).