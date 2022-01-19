Задержана член президиума БСДП Людмила Волкова, администрирующая телеграм‑канал партии; из него удалили подписчиков

Силовики задержали члена президиума БСДП и администратора телеграм-канала партии Людмилу Волкову, сообщает сама партия.

Как утверждают в БСДП, Волкову задержали на рабочем месте, а затем в ее доме провели обыск.

«После того, как телефон попал в руки правоохранителей, партийная символика была заменена на государственный герб, а все подписчики канала ТГ удалены», — указано в телеграм-канале партии.

Как позже уточнили в БСДП, Волкову поместили в минский изолятор на Окрестина. По утверждению сопартийцев, она проходит обвиняемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Сейчас в канале осталось около 100 подписчиков, а на аватарке стоит лого БСДП.

Как добавляют в БСДП, ранее Волкова проходила свидетельницей по уголовному делу, а 22 января 2021 года ГУБОПиК проводил у нее дома обыск. По какому именно делу — не уточняется.

Обновлено в 19:38. Добавлена информация о местонахождении Людмилы Волковой.