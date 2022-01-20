Глава Минкульта рассказал, что более 300 человек из сферы культуры были уволены за «деструктивную позицию»
Глава Минкульта рассказал, что более 300 человек из сферы культуры были уволены за «деструктивную позицию»
20 января 2022, 20:51
 
 
 
 
 

Министр культуры Анатолий Маркевич рассказал на диалоговой площадке в Столбцах о том, что за «деструктивную позицию» были уволены более 300 человек, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

«Не скрою, что проводили и проводим серьезную работу по тем нашим сотрудникам, работникам, которые занимают деструктивную позицию. Мое глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. <…> По этим соображениям более 300 человек из наших коллективов попросили. И считаю это правильным», — заявил министр.

По информации ОНТ, в Беларуси более 60 000 работников культуры. 25 ноября 2021 года из Витебского театра уволили как миниумум двух актрис — Анжелу Барковскую и Юлию Крашевскую. 10 января 2022 года освободили от должности директора музея Янки Купалы Елену Лешкович.

     
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