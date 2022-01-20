Глава Минкульта рассказал, что более 300 человек из сферы культуры были уволены за «деструктивную позицию»

Министр культуры Анатолий Маркевич рассказал на диалоговой площадке в Столбцах о том, что за «деструктивную позицию» были уволены более 300 человек, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

«Не скрою, что проводили и проводим серьезную работу по тем нашим сотрудникам, работникам, которые занимают деструктивную позицию. Мое глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. <…> По этим соображениям более 300 человек из наших коллективов попросили. И считаю это правильным», — заявил министр.

По информации ОНТ, в Беларуси более 60 000 работников культуры. 25 ноября 2021 года из Витебского театра уволили как миниумум двух актрис — Анжелу Барковскую и Юлию Крашевскую. 10 января 2022 года освободили от должности директора музея Янки Купалы Елену Лешкович.