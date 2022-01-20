20-летнего минчанина, который не справился с управлением электросамокатом, будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 144 УК), сообщает Генпрокуратура.

По сообщению ведомства, минчанин Н. 31 августа 2021 года катал знакомого П. на арендованном электросамокате. Двигаясь со стороны проспекта Независимости к улице Филимонова, минчанин не справился с управлением. Сообщается, что во время падения его знакомому были причинены многочисленные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма. Впоследствии тот скончался.

В отношении минчанина избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.