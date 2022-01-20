Прокурор запросил 2,5 года лишения свободы по новому уголовному делу для уже осужденной Ольги Класковской

В суде Московского района Бреста прокурор запросил 2,5 года лишения свободы по делу об оскорблении милиционера (статья 369 УК) для Ольги Класковской, которая уже отбывает наказание в колонии за участие в акциях протеста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 14 октября 2020 года Класковская написала комментарий, в котором оскорбила сотрудника Ленинского РОВД Бреста Андрея Хвесюка. Уголовное дело возбудили в августе 2021 года, когда она отбывала наказание в колонии за участие в протестах.

Девушка отказалась вставать в суде после оглашения состава суда и называть свое имя и фамилию. Она подала ходатайство об удалении ее из зала суда и сказала, что «суд над ней является незаконным и несправедливым», поэтому она не намерена в нем участвовать. Суд удовлетворил ее просьбу. Класковская вышла из зала суда со словами «Жыве Беларусь».

В декабре 2020 года Ольгу Класковскую приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК) за перекрытие движения в районе Серебрянка 13 октября. В суде Класковская отказалась от дачи показаний и не признала свою вину.

В исправительной колонии №4 Класковскую неоднократно помещали в карцер и помещение камерного типа. После возбуждения уголовного дела ее перевели в СИЗО-7 в Бресте и поставили на учет как «склонную к экстремистской и иной деструктивной деятельности» и «склонную к захвату заложников, нападение на администрацию и хулиганство».

В декабре 2021 года девушка неделю провела в Новинках, куда ее отправили на психиатрическую экспертизу. Как передают правозащитники, этапирование обратно в Брест было долгим — за месяц Класковская дважы побывала в барановичском СИЗО-6 и минском СИЗО-1. Во время этапа девушка простудилась. С момента задержания в октябре 2020 года у Класковской ухудшилось зрение. Также у нее отекают ноги, девушка чувствует боли в позвоночнике и голове.