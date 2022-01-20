Прокурор запросил 2,5 года лишения свободы по новому уголовному делу для уже осужденной Ольги Класковской
Прокурор запросил 2,5 года лишения свободы по новому уголовному делу для уже осужденной Ольги Класковской
20 января 2022, 9:46
 
 
 
 
 

В суде Московского района Бреста прокурор запросил 2,5 года лишения свободы по делу об оскорблении милиционера (статья 369 УК) для Ольги Класковской, которая уже отбывает наказание в колонии за участие в акциях протеста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 14 октября 2020 года Класковская написала комментарий, в котором оскорбила сотрудника Ленинского РОВД Бреста Андрея Хвесюка. Уголовное дело возбудили в августе 2021 года, когда она отбывала наказание в колонии за участие в протестах.

Девушка отказалась вставать в суде после оглашения состава суда и называть свое имя и фамилию. Она подала ходатайство об удалении ее из зала суда и сказала, что «суд над ней является незаконным и несправедливым», поэтому она не намерена в нем участвовать. Суд удовлетворил ее просьбу. Класковская вышла из зала суда со словами «Жыве Беларусь».

В декабре 2020 года Ольгу Класковскую приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК) за перекрытие движения в районе Серебрянка 13 октября. В суде Класковская отказалась от дачи показаний и не признала свою вину.

В исправительной колонии №4 Класковскую неоднократно помещали в карцер и помещение камерного типа. После возбуждения уголовного дела ее перевели в СИЗО-7 в Бресте и поставили на учет как «склонную к экстремистской и иной деструктивной деятельности» и «склонную к захвату заложников, нападение на администрацию и хулиганство».

В декабре 2021 года девушка неделю провела в Новинках, куда ее отправили на психиатрическую экспертизу. Как передают правозащитники, этапирование обратно в Брест было долгим — за месяц Класковская дважы побывала в барановичском СИЗО-6 и минском СИЗО-1. Во время этапа девушка простудилась. С момента задержания в октябре 2020 года у Класковской ухудшилось зрение. Также у нее отекают ноги, девушка чувствует боли в позвоночнике и голове.

     
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