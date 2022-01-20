Суд приговорил уже осужденную дочь политолога Александра Класковского Ольгу к 2,5 годам колонии

Суде Московского района Бреста приговорил к 2,5 годам лишения свободы по делу об оскорблении милиционера (статья 369 УК) дочь политолога Александра Класковского Ольгу, которая уже отбывает наказание в колонии за участие в протесах, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 14 октября 2020 года Класковская написала комментарий, в котором оскорбила сотрудника Ленинского РОВД Бреста Андрея Хвесюка. Уголовное дело возбудили в августе 2021 года, когда Класковская уже была осуждена.

Во время процесса обвиняемая отказалась вставать после оглашения состава суда и называть свое имя и фамилию, пишет «Вясна». Она подала ходатайство об удалении ее из зала заседания и сказала, что «суд над ней является незаконным и несправедливым», поэтому она не намерена в нем участвовать. Суд удовлетворил ее просьбу. Класковская вышла из зала со словами «Жыве Беларусь».

В декабре 2020 года Ольгу Класковскую приговорили к 2 годам лишения свободы по обвинению в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК) за то, что 13 октября она участвовала в перекрытии движения в минском районе Серебрянка. В суде Класковская отказалась от дачи показаний и не признала свою вину.

В исправительной колонии №4 Класковскую неоднократно помещали в карцер и помещение камерного типа. После возбуждения уголовного дела ее перевели в СИЗО-7 в Бресте и поставили на учет как склонную к экстремизму и «к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганству».

В декабре 2021 года девушка неделю провела в Новинках, куда ее отправили на психиатрическую экспертизу. Как передают правозащитники, этапирование обратно в Брест было долгим — за месяц Класковская дважды побывала в барановичском СИЗО-6 и минском СИЗО-1.