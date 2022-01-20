«Желтые сливы» опубликовали видео с писателем Квятковским, где он говорит, что задержан за репост видео с оскорблением милиционера

Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с задержанным ранее писателем Северином Квятковским.

Он на камеру говорит, что в 2021 году сделал репост видео с Youtube, где в заголовке написано оскорбление в адрес брестского милиционера. «Считаю, что совершил неправильное действие», — говорит Квятковский.

Где он сделал репост и какого именно видео, а также заведено ли уголовное дело об оскорблении, не уточняется.

Писателя и публициста Северина Квятковского задержали 19 января. Сообщалось, что его нашли в квартире у родственников.

Квятковский — автор книг «Як стаць беларусам. 100 гісторый», «Фрашкі да пляшкі», «Падарунак для Адэлi» и «Каларадская пушча», также известный как публицист, публиковавший свои тексты в том числе на «Радыё Свабода».