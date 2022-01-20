На сайте Александра Лукашенко опубликован финальный вариант правок в Конституцию, который будет вынесен на референдум.
В отличие от предыдущей версии поправок, в новой указано, что постановления правительства и распоряжения премьер-министра «не должны противоречить законам и решениям президента», а государственные праздники и праздничные дни будет устанавливать Всебелорусское народное собрание, а не глава государства.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. В бюллетене избирателям предстоит ответить на один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
Проект новой Конституции власти опубликовали в конце декабря. Основными изменениями стали отказ от нейтралитета, появление главы про Всебелорусское народное собрание и освобождение президента от ответственности за любые действия, совершенные на этом посту.
Обновлено в 21:11. Добавлены отличия финальной версии от правок, которые были первоначально опубликованы в декабре.
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