СК: беларус организовал преступную группировку и похищал деньги с карт иностранцев, его потребуют экстрадировать из Испании

18 января сотрудники МВД Беларуси и Испании при помощи полиции США задержали членов международной преступной организации, которые занимались вещевым кардингом, сообщили СК и МВД на совместной пресс-конференции.

Возбуждено уголовное дело о хищении имущества путем модификации компьютерной информации организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 212 УК).

По информации ведомства, группа состоит из выходцев из стран СНГ. Они покупали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах с украденных банковских карт — их реквизиты задержанные покупали в даркнете.

Как утверждает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев, преступная группировка работала около десяти лет под видом легального бизнеса. Купленные товары задержанные перепродавали по более низким ценам. «За счет похищенных денег также выплачивали зарплату сотрудникам и оплачивали необходимое оборудование», — рассказал представитель ведомства. Ущерб измеряется сотнями тысяч долларов.

Он также сообщил, что в момент задержания силовики нашли у группы деньги, «два незарегистрированных огнестрельных гладкоствольных оружия, холодное оружие, наркотические вещества растительного происхождения, множество гаджетов, средств связи».

Главный организатор — гражданин Беларуси, закончил факультет международных отношений БГУ. Как сообщили на пресс-конференции, он жил в Таиланде, а потом в Испании, и хотел организовать свой бизнес. В какой-то момент он занялся преступной деятельностью, начал вовлекать людей, предлагая им хорошую работу. По информации силовиков, сейчас мужчина находится в Испании. Беларусь планирует потребовать его экстрадицию.

«Задержанные в Беларуси участники преступной группировки — люди с высшим финансовым образованием, 30−36 лет. У многих есть семьи и дети», — сказали на пресс-конференции.