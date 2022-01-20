Компанию «Тут Бай Медиа» исключили из Парка высоких технологий, сообщает dev.by.

Сооснователь Кирилл Волошин подтвердил исключение, но не смог уточнить когда это произошло. По информации издания, решение могло быть принято на заседании Наблюдательного совета Парка в конце декабря 2021 года.

13 августа суд признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими ресурсами. В мае в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали. Задержаны 14 сотрудников компании и ее партнеров.

В конце июля Александр Лукашенко сказал, что руководителям TUT.by вменяют ущерб в 2,5 миллиона рублей. По его словам, они, как и руководители предприятия «Белтяжмаш», фирмы «Модум» и интернет-магазина 21vek.by, «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).