Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля, сообщает Белта.
Сообщается, что Александр Лукашенко подписал указ, в котором определена формулировка вынесенного на референдум вопроса — «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
Отмечается, что вынесенные на референдум правки будут опубликованы вместе с указом.
Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
В декабре был опубликован проект новой Конституции. Среди основных изменений были: отказ от нейтралитета, появление главы про Всебелорусское народное собрание и освобождение президента от ответственности за любые действия, совершенные на этом посту.
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