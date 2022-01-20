Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля, сообщает Белта.

Сообщается, что Александр Лукашенко подписал указ, в котором определена формулировка вынесенного на референдум вопроса — «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Отмечается, что вынесенные на референдум правки будут опубликованы вместе с указом.

Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

В декабре был опубликован проект новой Конституции. Среди основных изменений были: отказ от нейтралитета, появление главы про Всебелорусское народное собрание и освобождение президента от ответственности за любые действия, совершенные на этом посту.