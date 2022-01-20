Женщина открыла пожарный шланг на минском вокзале, чтобы помыть руки; ее арестовали на 2 месяца

Суд Октябрьского района Минска на 2 месяца арестовал женщину, которая растянула пожарный рукав на минском вокзале, сообщило издание МЛЫН.BY.

Обвиняемую признали виновной в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК). К ней применили принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма и наркомании.

По версии следствия, женщина ночью достала пожарный рукав из пожарного шкафа на четвертом этаже служебного выхода главного корпуса минского железнодорожного вокзала. Затем она растянула рукав до второго этажа и открыла кран. В результате вода залила инженерно-технические конструкции здания и нанесло вред на сумму 407 рублей 53 копейки минскому отделению БЖД.

Далее обвиняемая сделала то же самое в помещении платного женского туалета на цокольном этаже вокзала. Однако работники вокзала успели остановить ее до того, как она открыла кран.

Женщина не признала свою вину и сказала, что открутила пожарный кран, чтобы помыть руки.