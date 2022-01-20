Минюст США: глава «Белаэронавигации» и сотрудник КГБ сказали диспетчерам о минировании борта Ryanair еще до начала полета

Министерство юстиции США подало в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка обвинительное заключение против четырех граждан Беларуси, обвиняемых в сговоре с целью совершения авиапиратства, сообщается на сайте ведомства.

Обвиняемыми по делу проходят гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючиц, а также два сотрудника КГБ. Один из них подписан как Андрей Анатольевич LNU, второй — как FNU LNU.

Всех четверых обвиняют в сговоре с целью совершения авиапиратства и разворота самолета Ryanair в мае 2021 года. Им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения, уточняется в пресс-релизе.

Прокурор США Дамиан Уильямс отметил, что над подготовкой обвинения работала совместная группа следователей ФБР по контрразведке и борьбе с терроризмом нью-йорского отделения организации.

По версии прокуроров, беларуские госорганы сфабриковали угрозу о бомбе «как средство осуществления контроля над рейсом и принуждения его отклониться от курса» и сесть в Минске, чтобы затем задержать Романа Протасевича и Софью Сапегу.

«Заговор белорусского правительства с целью перенаправления рейса был осуществлен, в частности, сотрудниками беларуских спецслужб, работавшими в координации с высокопоставленными чиновниками беларуского государственного управления аэронавигации», — сообщается в обвинении.

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Леонид Чуро, по версии обвинения, лично сообщил о ложной угрозе бомбы персоналу Минского центра управления воздушным движением еще до того, как рейс вылетел из Афин, и дал указание центру проинструктировать пилота развернуться в Минск.

Олег Казючиц, как утверждается, указал беларуским авиадиспетчерам фальсифицировать отчеты об инциденте с разворотом самолета, чтобы скрыть фабрикацию угрозы взрыва и умолчать о роли беларуских спецслужб в произошедшем.

Один из сотрудников КГБ, указанный как FNU LNU, участвовал вместе с Леонидом Чуро в передаче ложной информации центру управления воздушным движением, лично руководил конкретными радиопереговорами из минского диспетчерского пункта и сообщал о развитии ситуации Андрею Анатольевичу LNU, который был его начальником.

Так, обвинение утверждает, что 23 мая в 9:45 утра по минскому времени Леонид Чуро и FNU LNU прибыли в Минский центр управления воздушным движением и сообщили дежурным диспетчерам о предполагаемой угрозе взрыва. В тот момент рейс еще не вылетел из Афин. Кроме того, двум обвиняемым вменяют, что они запретили диспетчерам сообщать о потенциальной угрозе украинские власти, когда самолет летел над территорией страны. Это обеспечило вход рейса в воздушное пространство Беларуси.

Затем FNU LNU координировал действия старшего диспетчера, который связался с пилотом. Он в том числе распорядился назвать красный код угрозы.

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Во время высадки пассажиров из самолетов, как указано в обвинении, беларуские силовики зашли в один из автобусов и попросили Романа Протасевича выйти вперед и представиться. Прокуроры считают, что таким образом силовики продемонстрировали, что знали о нахождении блогера на борту. Его вывели из самолета, а вещи обыскали на взлетно-посадочной полосе. Затем Протасевича сопроводили в автобус.

Когда он высадился у терминала вместе с другими пассажирами, другие силовики задержали его. Прокуроры отмечают, что на борту были четверо граждан США, и их вместе с остальными три часа держали в узком коридоре в аэропорту. Когда они там находились, силовики отвели в сторону Софью Сапегу и задержали ее.

Обвиняемым также вменяют попытки скрыть правду о произошедшем. Леонид Казючиц, по утверждению прокуроров, поручил органам управления воздушным движением создать ложные отчеты об инциденте, в том числе для искажения информации о том, что угроза взрыва бомбы была получена в то же время, когда рейс вошел в воздушное пространство Беларуси. Он также поручил скрыть информацию о присутствии FNU LNU в диспетчерской.

23 мая беларуского журналиста, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. Протасевича подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. В конце декабря СК завершил расследование дела Софьи Сапеги — ее обвиняют по семи статьям УК.