Суд назначил жителю Пружан 10 суток ареста за звонок в милицию со словами «верым, можам, пераможам, жыве Беларусь»

12 января суд Пружанского района арестовал местного жителя на 10 суток по делу о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП) за звонок в милицию со словами «верым, можам, пераможам, жыве Беларусь». Постановление суда появилось в Банке судебных решений.

Согласно документу, вечером 12 ноября 2021 года житель Пружан «беспричинно из хулиганских побуждений» позвонил в милицию по номеру 102 и сказал «верым, можам, пераможам, жыве Беларусь». По мнению суда, тем самым он «нарушил общественный порядок и спокойствие граждан». В суде местный житель признал свою вину.