Сергей Тихановский в письме рассказал, что прокурор запрашивал для него 20 лет лишения свободы

Государственный обвинитель в судебных прениях запрашивал для блогера и политика Сергея Тихановского 20 лет лишения свободы. Об этом он сам рассказал в письме, пишет «Вясна» со ссылкой на закрытую группу «Письма солидарности» в фейсбуке.

«Мне прокуратура просила 20 — это судья уменьшил. Больше уже не дадут — они жалобу свою не отправили, так что ее и не рассмотрят. И так шуму много было», — написал Тихановский.

14 декабря суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии. Проходившего с ним по одному делу политика Николая Статкевича суд наказал 14 годами колонии, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика и автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича— 15 годами.

Оператор «Страны для жизни» Артем Саков и модератор соцсетей того же проекта , россиянин Дмитрий Попов, получили по 16 лет колонии.