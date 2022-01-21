По могилевскому телевидению показали обыски у сотрудников 6tv; в сюжете их назвали «горе‑писаками» и «продавшими родину за бутылку»

В программе EXTREME-СРЕДА на региональном телеканале «Беларусь 4» показали сюжет об обысках у сотрудников сайта «Магілеўскі рэгіен» (6tv), в котором назвали их «горе-писаками» и «продавшими родину за бутылку». Сюжет опубликован в близком к силовикам канале «Альтернативное мнение».

«Правоохранительным органам удалось вскрыть очередную группу, работающую на деструктивные СМИ. Недожурналисы не скупились на фейки и измышления. Например, с серьезным видом обсуждали, стоило ли оборонять Могилев от фашистов в 1941 году», — сказала в начале сюжета автор программы Наталья Ильинич.

По словам автора сюжета, «силовики труд горе-писак оценили по достоинству — наведались в гости» и «пресекли преступную деятельность, связанную с призывами к радикальным действиям, распространением фейковой информации и всем прочим».

«Ведь борцам за правду с экстремистских телеграм-каналом эта правда не нужна: они давно продали родину за бутылку», — сделала вывод сотрудница БТ.

Диктор добавила, что «официально горе-писаки нигде не работают». После этого в сюжете показали кадры оперативной съемки с человеком, который говорит, что «попрошайничает», «ходит по помойкам» и «одалживает деньги».

«Орнитологи Могилевщины пристально наблюдают за гнездовьем польских соловьев, а в самом регионе токсичное инфополе уже зачищено», — подытожила диктор.

14 января силовики провели обыски в квартирах нескольких могилевских журналистов и в офисе «Магілеўскага рэгіена». Журналистов допросили в качестве свидетелей по уголовным делам. О задержании кого-либо из них не сообщалось. Само издание писало, что во время обысков силовики интересовались главным редактором Дмитрием Соловьевым, финансированием 6tv.by и каким образом журналисты поддерживают связь с редакцией, находящейся в эмиграции.