Газета «СБ. Беларусь сегодня» удалила материал с рассказом об увольнениях из сферы культуры за «деструктивную позицию»

Вечером 20 января на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня» опубликовала материал с комментарием главы Минкульта Анатолия Маркевича об увольнениях в сфере культуры за «деструктивную позицию». Сейчас материал удален с сайта, но доступен в веб-архиве.

«Не скрою, что проводили и проводим серьезную работу по тем нашим сотрудникам, работникам, которые занимают деструктивную позицию. Мое глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. <…> По этим соображениям более 300 человек из наших коллективов попросили. И считаю это правильным», — процитировала газета министра.

По информации ОНТ, в Беларуси более 60 000 работников культуры. В последние месяцы в СМИ появлялись новости об увольнениях работников сферы культуры. Например, 25 ноября 2021 года из Витебского театра уволили как минимум двух актрис — Анжелу Барковскую и Юлию Крашевскую. 10 января 2022 года освободили от должности директора музея Янки Купалы Елену Лешкович.