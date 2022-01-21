МВД признало «экстремистским формированием» гомельский ютуб‑канал «Трэці Рэгіён Беларусь»; его автора задержали

МВД признало «экстремистским формированием» ютуб-канал «Трэці Рэгіён Беларусь», указано в списке причастных к экстремизму.

На момент публикации канал насчитывает 391 подписчика. На нем публиковались видео с акций протеста в Беларуси и митингов в Киеве. Последнюю видеозапись опубликовали 20 августа 2021 года.

4 января сотрудники ГУБОПиК задержали жителя Гомельщины, который создал и администрировал ютуб-канал с «экстремистским» содержанием. Силовики тогда показали скриншот канала с заблюренным названием — его содержание совпадает с публикациями канала «Трэці рэгіён Беларусь».

Против задержанного возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды и розни (статья 130 УК). По версии ведомства, с лета 2020 года он «активно участвовал в протестном движении, размещал видео на своем канале, деанонил силовиков».

В видео, которое прилагается к сообщению МВД, задержанный представляется Олегом Коноваловым и говорит, что проживает в Киеве, а в Беларусь приехал на праздники. Судя по записи, поводом для задержания послужил комментарий во «Вконтакте», оставленный пользователем под именем «Олег Гомель».

«Прикончили мразоту лукашистскую. Сдохла сука в мучениях. Желаю каждому лукашисту сдохнуть таким образом», — говорится в сообщении.

На вопрос силовика за кадром, принадлежит ли эта фраза задержанному, тот отказывается отвечать.

Также МВД сообщило, что после переезда в Украину задержанный автор ютуб-канала размещал в соцсетях информацию «антигосударственного толка». По версии силовиков, он «пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов», а также «цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ».