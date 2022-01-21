Мининформ решил не выносить предупреждение телеканалу СТВ за матерные скриншоты в эфире

Министерство информации не будет наказывать телеканал СТВ за демонстрацию в эфире матерных слов. Ответ министерства появился под петицией, авторы которой просили ведомство проверить соблюдение телеканалом Закона «О средствах массовой информации».

В петиции говорится, что в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» от 29 сентября 2021 года, которую ведет Григорий Азаренок, «продемонстрированы скриншоты комментариев из интернета, некоторые из которых содержали нецензурную лексику». Это нарушает статью 30 Закона «О СМИ», уверены авторы петиции. В качестве доказательства они приложили скриншот с таким комментарием. На момент написания новости комментарии с матерными словами в выпуске размыты.

«Согласно информации, представленной ЗАО "Столичное телевидение", некоторые из указанных скриншотов действительно содержали нецензурные слова. С целью исключения демонстрации в эфире данных слов, фразы с ними были "размыты". Однако в связи с техническим сбоем в эфир попали кадры, на которых "размытие" отсутствовало. К работникам, ответственным за выпуск программы в эфир, были применены меры дисциплинарного взыскания», — говорится в ответе министерства.

Министерство решило не применять «меры реагирования» к телеканалу СТВ, поскольку не смогло «установить факт наличия демонстрации нецензурных слов по ссылке, указанной в обращении».