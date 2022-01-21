«Вясна»: одного из обвиняемых по делу «Рабочага руху» отпустили из СИЗО под залог

Вышел на свободу работник БМЗ Дмитрий Елисеев, обвиняемый в измене государству (статья 356 УК) по делу «Рабочага руху», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как передают правозащитники, рабочему изменили меру пресечения с нахождения под стражей на залог.

Елисеева задержали 22 сентября 2021 года вместе с еще 12 активистами инициативы по защите трудовых прав «Рабочы рух». 29 сентября представитель КГБ Константин Бычек сказал в эфире телеканала ОНТ, что организация признана экстремистским формированием. Вскоре ее внесли в список причастных к экстремизму.

Как сообщал телеканал ОНТ, 13 членов «Рабочага руха» задержаны, против них возбуждено уголовное дело за измену государству (статья 356 УК) и создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК).