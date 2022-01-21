В Гродно врача осудили на 4 года колонии за 32 оскорбительных комментария в отношении силовиков и госслужащих

Суд Ленинского района Гродно приговорил врача-нарколога Александра Телего к 4 годам колонии по обвинению в угрозе насилием милиционерам (статья 364 УК), оскорблении представителей власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК), сообщает «Вясна».

По версии обвинения, Телего оставил 32 оскорбительных комментария в отношении силовиков, помощницы прокурора и судьи. В их числе командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, гособвинительница Алина Касьянчик, судья суда Фрунзенского района Мария Ярохина, заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Вот как сторона обвинения описывает эпизод с оскорблением участкового Пружанского РУВД Дмитрия Казаренко: 18 ноября 2020 года, «находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, являясь активным участником телеграм-канала "Каратели Беларусь", <…> разместил публичный комментарий, который содержал негативную оценку Казаренко в связи с исполнением им служебных обязанностей <…>».

«Вясна» приводит некоторые комментарии, оставленные, как утверждает сторона обвинения, Александром Телего. Такой комментарий врач написал в отношении помощницы прокурора Алины Касьянчик в феврале 2021 года: «Какое же тупое и неполноценное **** [лицо], неужели у крысы нет чувства самосохранения. Или Вова вам всем место в Рашке уже нашел?».

Обвиняемый врач признал вину по статьям об оскорблении представителя власти и судьи и не согласился с обвинением в угрозе насилием милиции. Он рассказал, что помогал волонтерам у изолятора на Окрестина, поэтому его переполняли эмоции и он оставлял комментарии, пишет «Вясна».

В последнем слове Телего рассказал, что при задержании его избили.

«По какому-то стечению обстоятельств один из потерпевших [по делу] руководил физической стороной моего задержания. Несмотря на то, что в квартире находились мои родители, избивал меня в тот момент, когда я находился лежа на полу и мои руки были в наручниках», — сказал в суде обвиняемый.

Документы из Следственного комитета подтверждают тот факт, что один из потерпевших участвовал в задержании, добавил врач,

«Тем, о чем я сказал, я не пробовал оправдать себя, а хотел объяснить причины, которые вынудили меня оскорблять представителей власти. Мое обращение было направлено к ним исключительно как к лицам, которые злоупотребляют своим положением. Да, может быть и можно было использовать более мягкую лексику, но переполняющее чувство беззакония и повторяющейся несправедливости вынудило меня написать то, что написал», — сказал Телего.

Александра Телего задержали в Борисове в мае 2021 года. Мужчина работает врачом в Норильске, а в Беларусь приехал в отпуск к родителям.