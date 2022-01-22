В Гродно задержали журналиста «Народной воли» Михаила Корневича; он готовил материал из лагеря мигрантов

21 января в Гродно задержали журналиста «Народной воли» Михаила Корневича, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало только 22 января.

Позже издание подтвердило, что не знает где находится их журналист и с чем связан его арест.

Сообщается, что несколько дней назад он получил редакционное задание подготовить материал из лагеря мигрантов на беларуско-польской границе.