Писатель и публицист Северин Квятковский вышел на свободу, сообщил он своим подписчикам в фейсбуке.

«Друзья, я в центре Пинска пью кофе. Это было кино, цирк и армейский анекдот. Тем не менее, смешно до определенной степени, потому что на меня завели уголовное дело», — говорит писатель.

Писателя и публициста Северина Квятковского задержали 19 января. Сообщалось, что его нашли в квартире у родственников.

Квятковский — автор книг «Як стаць беларусам. 100 гісторый», «Фрашкі да пляшкі», «Падарунак для Адэлi» и «Каларадская пушча», также известный как публицист, публиковавший свои тексты в том числе на «Радыё Свабода».

20 января телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с задержанным. Он на камеру говорит, что в 2021 году сделал репост видео с Youtube, где в заголовке написано оскорбление в адрес брестского милиционера. «Считаю, что совершил неправильное действие», — говорит Квятковский.