Экс‑директор дома культуры в Охово Александр Демчук вышел на свободу после 30 суток ареста

Бывший заведующий Оховским домом культуры Александр Демчук вышел на свободу после 30 суток административного ареста, сообщает «Радыё рацыя».

Ранее Демчука дважды арестовали на 15 суток по статье о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). Его уволили из дома культуры, пока он отбывал наказание.

22 декабря сотрудники коммунальных служб приехали к сельскому кладбищу в агрогородке Охово Пинского района Брестской области, чтобы срубить вековые дубы. Защитить деревья пытались местные пенсионерки — они встретили рабочих у кладбищенской ограды, а позже остались стоять рядом с дубами в знак протеста.

Вскоре к кладбищу прибыли сотрудники ОМОН, а директор сельского клуба, «отчаявшийся спасти вековые деревья путем обращения в органы власти и научные учреждения», взобрался на одно из них. После этого Демчука задержали, ночь он провел в Пинском РОВД.