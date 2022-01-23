За 2021 год Германия зарегистрировала 11 228 мигрантов, приехавших через Беларусь

За 2021 год Федеральная полиция Германии зарегистрировала 11 228 «несанкционированных въездов» с территории Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

За период с января по июль 2021 года полиция зафиксировала всего 26 мигрантов, приехавших через Беларусь. С августа эта цифра росла и достигла пика в октябре, когда за месяц Германия зарегистрировала 5 294 мигранта. После этого число начало снижаться.

За первую половину января 2022 года полиция зафиксировала 221 «несанкционированный въезд» с территории Беларуси.