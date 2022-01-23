Роман Протасевич объявил о сотрудничестве с центром «Системная правозащита» провластного активиста Белякова

Задержанный блогер Роман Протасевич объявил в своем твиттере, что с 24 января начинает сотрудничество с центром «Системная правозащита».

Осенью центр создал провластный и пророссийский активист Дмитрий Беляков. 12 октября он зарегистрировал информационно-просветительское учреждение «Центр "Системная правозащита"» в Мингорисполкоме. В описании телеграм-канала центра написано: «Обеспечение законности при условии гуманного отношения к человеку, участия в его судьбе».

Беляков выступал в СМИ с комментариями по теме мигрантского кризиса на границе Беларуси и ЕС, присутствовал в лагере на границе, а также утверждал, что к нему за помощью обращаются мигранты. 21 января он опубликовал в телеграме пост о том, что отправил прокурору международного уголовного суда в Гааге «заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы».

23 мая беларуского журналиста, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. Протасевича подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. В конце декабря СК завершил расследование дела Софьи Сапеги — ее обвиняют по семи статьям УК.