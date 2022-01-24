Суд приговорил жительницу Сморгони к 19 годам колонии за жестокое убийство четырехмесячного сына

Верховный суд оставил в силе приговор жительнице Сморгони Л., осужденной Гродненским облсудом на 19 лет лишения свободы за жестокое убийство четырехмесячного сына (пункты 2 и 6 части 2 статьи 139 УК), сообщает Генпрокуратура.

В своих показаниях Л. пояснила, что четырехмесячный мальчик плакал — это раздражало ее и мешало отдыхать, утверждает пресс-служба ведомства.

«Чтобы "успокоить" ребенка, она нанесла ему многочисленные удары по голове и телу, после чего бросила на пеленальный столик и пол, схватила за шею, стала трясти и перемещать в таком положении по дому», — сказано в сообщении Генпрокуратуры. От полученных травм ребенок умер на месте.

Ведомство добавляет, что осужденная работала животноводом на сельхозпредприятии. В день убийства она употребляла алкоголь, который купила на пособие по уходу за ребенком.

В апелляционной жалобе жительница Сморгони просила переквалифицировать ее действия с убийства с особой жестокостью заведомо малолетнего на более мягкую статью — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 147 УК) — и снизить срок наказания до минимального. Верховный суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор без изменений.