Посольство США рекомендовало своим гражданам в Беларуси регулярно обновлять «планы отъезда на случай чрезвычайной ситуации». Такое сообщение появилось на сайте посольства 23 января.

«Продолжают поступать тревожные сообщения о необычной российской военной активности вблизи границ Украины, включая границу с Беларусью», — предупреждает посольство.

Правительство США рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Беларусь из-за «произвольного применения законов, риска задержания, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд».

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих США из Украины и обязал уехать членов их семей.