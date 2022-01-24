Провластные телеграм‑каналы удалили посты с аутингом Бределева и Бабашкова после предупреждения администрации Telegram

Провластные телеграм-каналы удалили из некоторых своих публикаций слово «пидор» и посты с видео, на которых задержанные пресс-секретарь А1 Николай Бределев и директор по маркетингу «Хендэ АвтоГрад» Сергей Бабашков разглашают информацию о своей личной жизни. Это произошло после того, как Telegram предупредил их об ограничении доступа к каналам за нарушение правил App Store, пишет Zerkalo.

23 января телеграм-канал «МотолькоПомоги» сообщил, что провластным телеграм-каналам поступило предупреждение от Telegram.

«Правилами App Store запрещены материалы, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам религии, расы, пола, сексуальной ориентации, национальности или принадлежности к какой-либо социальной группе. Обращаем ваше внимание на необходимость удалить сообщения и комментарии, содержащие подобные высказывания, в течение 36 часов и воздержаться от подобных публикаций в будущем. В противном случае мы будем вынуждены ограничить доступ к каналу на платформах, где зафиксированы нарушения правил», — говорилось в сообщении.

По информации «Еврорадио», подобные сообщения от администрации Telegram получили 20 каналов. Администраторы некоторых из них прислушались к жалобе и удалили сообщения, к которым возникли претензии. Например, исчезли посты о задержании пресс-секретаря компании А1 Николая Бределева и директора по маркетингу «Хендэ АвтоГрад» Сергея Бабашкова. Обе публикации сопровождались «покаянными» видео, на которых задержанные говорили о своей сексуальной ориентации. Также ряд провластных телеграм-каналов удалил слово «пидор» из некоторых своих постов, пишет Zerkalo.

Жалобу получил и сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок. Он пообещал удалить пост, к которому возникли вопросы, «чтобы не подводить 9 тысяч подписчиков».