Гродненского журналиста «Народной воли» Михаила Корневича оштрафовали на 800 рублей за репост в соцсетях, сообщил он сам «Белорусской ассоциации журналистов».

По словам журналиста, в пятницу, 21 января, около полудня у него прошел обыск, после которого силовики конфисковали компьютер и телефон, при этом мобильный «должны скоро вернуть». После этого Корневичу предложили «буквально на час» проехать на беседу в местное РОВД. Но поздно вечером он оказался в ИВС, где и пробыл все выходные до суда в понедельник. Журналист не уточнил, за какой именно репост его осудили.

О задержании Михаила Корневича стало известно 22 января. Вскоре издание подтвердило, что не знает где находится их журналист и с чем связано его задержание.