Политик Анатолий Лебедько сообщил, что против него возбудили уголовное дело

Представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и бывший глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько рассказал в видео на ютубе, что против него возбудили уголовное дело.

«Мою супругу вызывают в РОВД Московского района Минска в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении меня. Какая статья? Не знаю. <...> Возможно, такая же, как у блогеров Петрухина, Спирина или у политиков Северинца, Статкевича», — сказал он.

17 мая 2021 года суд приговорил Лебедько к 30 суткам ареста по статье об участии в несанкционированной акции (статья 24.23 КоАП). Политика задержали 14 мая у Дома правосудия, где в тот день началось рассмотрение «дела студентов».

Также Лебедько задерживали после акции протеста против фальсификации результатов выборов в ночь на 20 декабря 2010 года в Минске. Его поместили в СИЗО КГБ, политику предъявили обвинение в организации массовых беспорядков (статья 293 УК). 6 апреля 2011 года Анатолия Лебедько отпустили под подписку о невыезде. 23 августа уголовное дело против него закрыли из-за отсутствия состава преступления.