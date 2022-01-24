Суд приговорил к 3 годам колонии вора в законе по кличке Паштет

19 января суд Ленинского района Минска приговорил вора в законе Павла Алексеевича по кличке Паштет к 3 годам колонии усиленного режима, сообщает МВД.

Его осудили за хулиганство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 339 УК). Подельников Паштета приговорили к 2 годам лишения свободы.

В сентябре 2021 года МВД сообщало о задержании Павла Алексеевича и четверых его сторонников. Они, как утверждает ведомство, в конце августа в Борисове избили 40-летнего сторонника другого вора в законе по кличке Кушнер. Нападение, по версии ведомства, организовал Алексеевич.

«Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде», — пишет МВД.

Летом 2020 года, после выхода из колонии, Алексеевич говорил, что готов «полностью взять в свои руки власть в теневом секторе государства», писал «Прайм Крайм».