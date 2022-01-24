Суд по делу соучредителя Kyky.org и The Village Александра Василевича сделали закрытым для «обеспечения охраны государственных секретов»

Суд по делу соучредителя kyky.org и The Village Александра Василевича, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), сделали закрытым по ходатайству прокурора, передает «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Сегодня дело Василевича начали рассматривать в Советском суде Минска, процесс ведет судья Марина Федорова. По ходатайству прокурора процесс объявили закрытым.

По словам гособвинителя, в суде будут рассматривать работу компаний, не указанных в обвинении, а материалы в отношении некоторых свидетелей выделили в отдельное производство для проверки. Прокурор в ходатайстве сослался на часть 2 статьи 22 УПК, по которой судебный процесс можно закрыть для охраны госсекретов.

Василевича задержали 28 июля 2020 года, когда он пришел в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. 30 июля суд Фрунзенского района Минска назначил ему 14 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

27 августа 2020 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыски в офисе агентства Vondel/Hepta, которым владеет Василевич. Обыск прошел и у него дома, после этого бизнесмена отвезли на допрос в ДФР. Позже его жена Надежда Зеленкова сообщила, что бизнесмен задержан.

4 сентября 2020 года Василевич стал обвиняемым по уголовному делу.