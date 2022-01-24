Мингорисполком обещает закрывать магазины, если они за сутки не уберут снег

Мингорисполком пригрозил закрыть объекты торговли, которые в течение суток не уберут снег на прилегающей территории, сообщает агентство «Минск-Новости».

По информации агентства, «минчане жалуются на крупные торговые центры и сетевую торговлю — не чистят снег на парковках и площадках, не обрабатывают солью дорожки и ступеньки, много гололедных травм и мелких аварий».

«Мэрия услышала vox populi, провела собственный мониторинг объектов торговли», — говорится в сообщении.

«Поручение: если в течение суток торговля не наведет порядок на прилегающих территориях и не обеспечит безопасность покупателей, работа объектов торговли будет принудительно остановлена», — пишут «Минск-Новости».