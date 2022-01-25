Главреда барановичского издания Intex‑Press оштрафовали на 640 рублей за распространение «экстремистских материалов»

18 января суд Барановичского района и города Барановичи оштрафовал главреда барановичского издания Intex-Press Владимира Янукевича на 20 базовых величин за распространение «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Известно об этом стало 25 января.

По словам Янукевича, дело касается не издания Intex-Press, а другого предприятия, в котором он директор — ЧУП «Центр Рунь».

«Когда во время обыска из этих предприятий забрали технику, то в одном планшете нашли якобы запрещенную информацию», — рассказал Янукевич.

В итоге его привлекли к ответственности как физическое лицо, хотя по материалам дела он проходил как директор «Центра».

В конце апреля 2021 года стало известно, что главного редактора Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин за распространение сетевым изданием запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП). Поводом для этого послужило интервью со Светланой Тихановской, опубликованное газетой 14 апреля.

После этого «Белпочта» исключила Intex-press из своего подписного каталога, а газету отказались продавать в почтовых отделениях.

В мае редакция получила письменное предупреждение от Мининформа за интервью со Светланой Тихановской — суд Барановичского района признал его экстремистским. В тот же день Intex-press оштрафовали на 150 базовых величин по делу о распространении СМИ запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

Вскоре после этого РУП «Белорусский дом печати» уведомил редакцию об одностороннем расторжении договора на оказание услуг по печати выпусков издания. Бумажная версия издания прекратила существование.

В июле силовики пришли с обыском в редакцию Intex-press в Барановичах и изъяли технику.

29 декабря Мининформ заблокировал сайт издания.