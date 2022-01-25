Заключенного ИК‑15 Евгения Баровского отправили в ШИЗО за то, что он рассказал о плохом самочувствии и отсутствии лечения

Осужденного к 4 годам колонии за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК) Евгения Баровского отправили в ШИЗО за то, что он во время звонка с женой рассказал ей о плохом состоянии здоровья и отсутствии лечения, сообщила «Медиазоне» его супруга Вероника.

16 января у Баровского был звонок с супругой, во время которого мужчина «ужасно кашлял» и говорил, что у него болит голова. Также он рассказал жене, что он «чуть не умер», но уже больше двух недель продолжает ходить на работу с температурой 38-39 градусов. В колонии, по его словам, ему не предоставляют лекарств, кроме ибупрофена.

Баровский написал заявление на получение медбандероли от родственников, но администрация колонии ему отказала. 18 января его жена ездила в могилевскую ИК-15, где с июля находится осужденный, чтобы передать ему лекарства. Передачу у нее не приняли. Девушке удалось передать заявление от своего имени на предоставление мужу медбандероли, сотрудники колонии сказали, что ответ придет в течение десяти дней.

24 января у Вероники был запланирован звонок с Евгением, но он не состоялся без объяснения причин. Женщина смогла выяснить через родственников других заключенных, что ее мужа отправили в ШИЗО за то, что он сообщил информацию о том, что ему не дают лекарства и что он работает с высокой температурой.

Евгения Баровского и еще трех минчан осудили в апреле 2021 года. Их обвинили в том, что они подрались с омоновцев, чтобы помешать ему задержать человека во время акции протеста 11 октября 2020 года. Также, по версии следствия, мужчины разбили стекла в служебном автомобиле. По делу проходили семеро пострадавших сотрудников ОМОН. Трое обвиняемых вину не признали, Алексей Дроба частично признал вину в отношении одного потерпевшего силовика.

Суд приговорил Ивана Зенько, Алексея Дробу и Владимира Кацкеля к 5 годам колонии общего режима. Евгению Баровскому дали 4 года лишения свободы.