Сайт и телеграм‑канал молодечненского издания «Рэгіянальная газета» признали «экстремистскими материалами»

20 января суд Молодечненского района признал сайт и телеграм-канал местного издания «Рэгіянальная газета» «экстремистскими материалами». Информация об этом появилась в списке Мининформа 25 января.

Первый номер «Рэгіянальнай газеты» вышел в 1995 году. 19 июля силовики пришли с обыском в редакцию «Региональной газеты». Обыск прошел и у главреда издания Александра Манцевича, после его с женой увезли на допрос. Вечером стало известно, что все журналисты и редакторы на свободе. У них изъяли технику и взяли подписку о неразглашении.

22 июля газета сообщила о том, что больше не будет выходить в печатном виде.