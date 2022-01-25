Силовики провели обыск в пиар‑студии Sette, задержанных сотрудниц отпустили

Силовики провели обыск в пиар-студии Sette, задержаны три сотрудницы, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на два источника. Позже издание Zerkalo уточнило, что сотрудниц отпустили.
Неизвестно с чем был связан обыск.
Sette известно сотрудничеством с брендами A1, «Аливария», «Славкалий», А-100 и другими. Директор компании — бывший журналист «СБ. Беларусь Сегодня» Игорь Кольченко.
Обновлено в 18:30. Добавлена информация, что сотрудниц отпустили.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет