Силовики провели обыск в пиар‑студии Sette, задержанных сотрудниц отпустили

Силовики провели обыск в пиар-студии Sette, задержаны три сотрудницы, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на два источника. Позже издание Zerkalo уточнило, что сотрудниц отпустили.

Неизвестно с чем был связан обыск.

Sette известно сотрудничеством с брендами A1, «Аливария», «Славкалий», А-100 и другими. Директор компании — бывший журналист «СБ. Беларусь Сегодня» Игорь Кольченко.

Обновлено в 18:30. Добавлена информация, что сотрудниц отпустили.