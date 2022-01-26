Подполковника военной разведки приговорили к 19 годам колонии по делу о разглашении служебной тайны, госизмене и отмывании денег

Минский городской суд приговорил к 19 годам колонии подполковника Главного разведывательного управления Минобороны Дениса Самсонова, обвиняемого в отмывании денег (часть 2 статьи 235 УК), разглашении служебной тайны (часть 1 статьи 375 УК) и госизмене (часть 1 статьи 356 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

О деталях дела и самом Самсонове практически ничего неизвестно. Суд над подполковником начался 4 октября 2021 года и проходил в закрытом режиме из-за секретной информации, содержащейся в материалах дела. Процесс вела судья Татьяна Фальковская, пишут правозащитники.

По их информации, до задержания осенью 2020 года Самсонов работал в Главном управлении военной разведки Минобороны в звании подполковника и служил в части 15738. Управление, в котором работал Самсонов, имеет доступ к материалам, полученным Комитетом госбезопасности, утверждает «Вясна». До суда подполковник находился под стражей в СИЗО-1.

В ноябре 2021 года «Наша Ніва» пыталась узнать об обстоятельствах дела у жены Самсонова, но та не смогла ответить конкретно: «Связано ли это с политическими событиями? Возможно, возможно, я могу представить, но точно ничего не могу вам сказать, мне ничего не говорят, все секретно».