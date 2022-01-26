«Белсат»: против брестской активистки Елены Гнаук возбудили еще два уголовных дела

Против брестской активистки Елены Гнаук возбудили уголовные дела о клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367) и оскорблении представителя власти (часть 1 статьи 369 УК), пишет «Белсат».

Сегодня пенсионерка должна была освободиться после 15 суток административного ареста, назначенных ей за «нарушение режима домашней химии». «Белсат» со ссылкой на родных Гнаук пишет, что против активистки возбудили еще два уголовных дела, поэтому она остается в ИВС.

В сентябре суд приговорил пенсионерку Елену Гнаук к 3 годам домашней химии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). В мае Гнаук уже осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу» — суммарно она получила 3 года такого наказания.

У силовиков были вопросы к пенсионерке и по другим поводам. В сентябре она рассказывала, что у нее прошел обыск по делу об угрозах брестскому прокурору; активистку признали свидетельницей по делу и изъяли технику. В конце декабря суд оштрафовал Гнаук за фото в инстаграме с платками белого и красного цветов на 1450 рублей.

Обновлено в 18:00. Уточнены статьи УК, по которым проходит задержанная.