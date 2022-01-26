Супругов из Минска арестовали на 13 и 15 суток за фейерверк, запущенный в 23 часа 34 минуты в новогоднюю ночь

3 января суд Партизанского района Минска арестовал супругов Елену и Николая Гаевских на 13 и 15 суток соответственно по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) за запуск фейерверка 31 декабря в 23 часа 34 минуты, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, сразу после запуска фейерверка супругов задержали милиционеры, после чего их доставили в Партизанский РУВД, где составили протоколы по статье 24.23 КоАП. Новый год Гаевские встречали в изоляторе на Окрестина.

Согласно протоколу, супруги «пикетировали путем запуска пиротехнического изделия (фейерверка) согласно с ранее размещенными в деструктивных телеграм-каналах призывами».

Николай Гаевский в суде рассказал, что фейерверк был рассчитан на 100 залпов, а запустил он его «исключительно по личным причинам», поскольку в 2020 году отбывал арест по статье 23.34 КоАП. При этом, по его утверждению, во время запуска они с женой не выкрикивал никаких лозунгов и не проводили никакого пикета.

Свидетель-милиционер в суде рассказал, что лично наблюдал за запуском фейерверка. По его словам, он был в бело-красно-белой расцветке, а после запуска супруги Гаевские выкрикивали «провокационные лозунги». Еще одним доказательством вины супругов суд счел их подписку на «экстремистские телеграм-каналы».