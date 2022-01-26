Один из адвокатов россиянки Софьи Сапеги не прошел аттестацию в Минюсте

Защитник Софьи Сапеги Александр Филанович не прошел аттестацию в Минюсте; его лишат адвокатской лицензии в течение месяца. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

«Не прошел аттестацию в Минюсте. Недостаточно квалифицирован. В течение месяца прекратят лицензию адвоката. Открыт для предложений»,— написал Филанович.

За последние полтора года Минюст отобрал лицензии у десятков адвокатов, выступавших защитниками по политическим делам. В сентябре Минюст прекратил действие лицензии еще одного адвоката Сапеги — Антона Гашинского. Права на работу лишились адвокаты Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, Наталья Мацкевич, Евгений и Александр Пыльченко; защитница Елизавета Матвеева, представлявшая журналистов Геннадия Можейко и Ирину Славникову; адвокат Сергей Зикрацкий, защищавший в суде журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву, и многие другие адвокаты.