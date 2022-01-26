«Вясна»: в Гомеле осужденного на химию задержали за комментарий о перестрелке Андрея Зельцера и сотрудников КГБ

В гомельском ИУОТ-17 показательно задержали осужденного Ивана Ященко, отбывающего наказание по неполитической статье, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники предполагают, что осужденного задержали за комментарий о перестрелке айтишника Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ, который он написал в сентябре 2021 года.

По информации правозащитников, Ивана Ященко задержали 25 января в здании ИУОТ люди в камуфляжной форме. На него надели наручники в присутствии других осужденных, которых собрали специально для задержания. Собравшимся пригрозили, что в течение десяти дней задержат еще нескольких человек, пишет «Вясна».

По какому делу и на какой срок осужден задержанный Ященко, правозащитники не уточняют.

28 сентября 2021 года в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер. Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). 10 января появилась информация о первом приговоре по этому делу: 45-летний житель Могилева получил 2 года за оскорбление Федосюка.