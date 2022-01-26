ДФР провел обыск у директора «Могилевского правозащитного центра» и изъял игрушечный пистолет

25 января сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля забрали на допрос директора «Могилевского правозащитного центра» Владимира Кравченко, а затем провели у него дома обыск, сообщает правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

По информации правозащитников, сотрудники ДФР пришли домой к Кравченко около 11 часов утра и сразу увезли его на допрос. Затем они вернулись с Кравченко к нему домой и провели четырехчасовой обыск, санкционированный заместителем генерального прокурора.

Как утверждают MAYDAY, во время обыска силовики изъяли буклеты Белорусского Хельсинского Комитета и телеканала «Белсат» примерно десятилетней давности, а также старый игрушечный пистолет сына Кравченко. Правозащитники уточняют, что несмотря на слова Кравченко о том, что пистолет игрушечный и заряжен пластмассовыми пульками, силовики «положили игрушку на стол, обложили найденными буклетами и стали фотографировать».

18 и 19 января у троих членов «Могилевского правозащитного центра» также прошли обыски. Среди них — член правления организации Александр Павлович, член контрольно-согласительной комиссии Евгения Тюркина и еще один член организации Василий Липский.

Как отмечают в MAYDAY, «Могилевский правозащитный центр» — единственная в Беларуси региональная организация правозащитников, зарегистрированная властями. При этом последние полтора года МПЦ «активно не функционировала».