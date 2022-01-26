ГУБОПиК задержал гитариста групп «Голая Манашка» и «Мутнаевока» Василия Ярмоленко

Сотрудники ГУБОПиК задержали беларуского контрабасиста и гитариста Василия Ярмоленко и опубликовали «покаянное видео» с ним в своем телеграм-канале.

Ярмоленко сказал на камеру, что 9 августа подошел к Стеле и увидел большое количество силовиков и техники, а на следующий день узнал, что «такое же событие будет происходить возле универсама "Рига"». По словам музыканта, 10 августа он увидел, как возле универсама устанавливают баррикады, и решил «поснимать это для истории».

Он добавил, что 23 августа «решил появиться в районе Немиги, где стоял в сцепке на проезжей части».

Василий Ярмоленко — гитарист групп Unia, «Голая Манашка», «Мутнаевока».