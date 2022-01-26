Суд в Варшаве отказал Беларуси в выдаче главреда Nexta Степана Путило

Окружной суд Варшавы отказал Беларуси в экстрадиции главреда Nexta Степана Путило, сообщает телеканал «Белсат».

Как уточняет телеканал, во время заседания судья сказал, что «нельзя выдать человека только за то, что этого хочет психопатический диктатор».

«Это стандарт демократических стран и декларации прав человека, конституции Польши, что суды руководствуются правами человека, а не двойными стандартами, как это происходит в Беларуси», — передает обоснование решения судьи «Белсат».

5 ноября 2020 года авторов телеграм-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича признали обвиняемыми в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК). В ноябре 2020 года КГБ внес Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В марте 2021 года телеканал ОНТ рассказал о спецоперации КГБ, в результате которой силовики возбудили дело о госизмене (статья 356 УК) в отношении блогера Степана Путило, экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, сотрудника Генштаба капитана Дмитрия Урада и подполковника КГБ Алексея Храловича.

Запрос на экстрадицию Путило Беларусь отправила Польше в ноябре 2021 года.